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    Лавров назвал договоренность о встрече лидеров США и КНДР шагом в верном направлении. Ким Чен Ын, Лавров, США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров назвал договоренность о встрече лидеров США и КНДР шагом в верном направлении

    Лавров назвал договоренность о встрече лидеров США и КНДР шагом в верном направлении

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    Лавров назвал договоренность о встрече лидеров США и КНДР шагом в верном направлении

    Лавров назвал договоренность о встрече лидеров США и КНДР шагом в верном направлении

      Россия считает договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чем Ыном шагом в правильном направлении и приветствует проведение межкорейского саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

      Лавров призвал «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности», и подчеркнул: главное, чтобы встреча лидеров США и КНДР закончилась не просто разговором, а открыла путь к урегулированию.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Главное, что она есть, а еще важнее, чтобы эта договоренность реализовалась и закончилась не просто разговором, а открыла бы путь к возобновлению полноформатного политического переговорного процесса с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе имеющихся принципов, которые были одобрены на шестисторонних переговорах и в Совбезе ООН».

      Ранее советник президента Южной Кореи, который привез в Вашингтон послание от Ким Чен Ына, сообщил, что лидер КНДР предложил американскому президенту как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы Северной Кореи.

      смотретьТрамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      В Белом доме уже подтвердили, что Трамп согласился встретиться с лидером КНДР до конца мая, и отметили, что США ожидают денуклеаризации КНДР, а до тех пор санкции и максимальное давление на Пхеньян должны сохраняться.

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