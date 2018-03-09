Лавров назвал договоренность о встрече лидеров США и КНДР шагом в верном направлении

Россия считает договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чем Ыном шагом в правильном направлении и приветствует проведение межкорейского саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров призвал «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности», и подчеркнул: главное, чтобы встреча лидеров США и КНДР закончилась не просто разговором, а открыла путь к урегулированию.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Главное, что она есть, а еще важнее, чтобы эта договоренность реализовалась и закончилась не просто разговором, а открыла бы путь к возобновлению полноформатного политического переговорного процесса с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе имеющихся принципов, которые были одобрены на шестисторонних переговорах и в Совбезе ООН».
Ранее советник президента Южной Кореи, который привез в Вашингтон послание от Ким Чен Ына, сообщил, что лидер КНДР предложил американскому президенту как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы Северной Кореи.
В Белом доме уже подтвердили, что Трамп согласился встретиться с лидером КНДР до конца мая, и отметили, что США ожидают денуклеаризации КНДР, а до тех пор санкции и максимальное давление на Пхеньян должны сохраняться.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Главное, что она есть, а еще важнее, чтобы эта договоренность реализовалась и закончилась не просто разговором, а открыла бы путь к возобновлению полноформатного политического переговорного процесса с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе имеющихся принципов, которые были одобрены на шестисторонних переговорах и в Совбезе ООН».
Ранее советник президента Южной Кореи, который привез в Вашингтон послание от Ким Чен Ына, сообщил, что лидер КНДР предложил американскому президенту как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы Северной Кореи.
В Белом доме уже подтвердили, что Трамп согласился встретиться с лидером КНДР до конца мая, и отметили, что США ожидают денуклеаризации КНДР, а до тех пор санкции и максимальное давление на Пхеньян должны сохраняться.
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