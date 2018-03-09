Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю

Советник президента Южной Кореи, который сейчас находится в Вашингтоне, сообщил, что лидер КНДР предложил главе Белого дома как можно скорее провести личную встречу, а также согласился начать сворачивание ядерной программы Северной Кореи.
Историческое приглашение сесть за стол переговоров лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал Дональду Трампу в Вашингтон через южнокорейского дипломата, сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский. В начале этой недели представители официального Сеула посетили Пхеньян, где впервые с момента прихода к власти Ким Чен Ын их принял. Стороны договорились провести в демилитаризованной зоне саммит двух Корей, где их президенты встретятся лицом к лицу. Но оказалось, что это не единственная сенсация визита.
Чун Юй-Юн, советник национальной безопасности Южной Кореи: «Я передал президенту Трампу, что на нашей встрече лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что он является приверженцем денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздерживается от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний. Он не согласен с тем, что обычные совместные военные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами должны продолжаться. И он выразил свое желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп высоко оценил брифинг и сказал, что он встретится с Ким Чен Ыном к маю, чтобы добиться реального сокращения ядерных арсеналов Северной Кореи».
Новость действительно сенсационная. До Трампа ни один из американских президентов на прямой диалог с Ким Чен Ыном не соглашался. И даже сам Трамп еще недавно одним из требований для подобной встречи называл необходимость Пхеньяну доказать, что там действительно отказываются от разработки ядерного оружия. Возможно, сейчас какие-то гарантии этого глава Белого дома получил. Иначе сложно объяснить столь резкую смену курса Трампом.
Чун Юй-Юн, советник национальной безопасности Южной Кореи: «Я передал президенту Трампу, что на нашей встрече лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал, что он является приверженцем денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздерживается от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний. Он не согласен с тем, что обычные совместные военные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами должны продолжаться. И он выразил свое желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп высоко оценил брифинг и сказал, что он встретится с Ким Чен Ыном к маю, чтобы добиться реального сокращения ядерных арсеналов Северной Кореи».
Новость действительно сенсационная. До Трампа ни один из американских президентов на прямой диалог с Ким Чен Ыном не соглашался. И даже сам Трамп еще недавно одним из требований для подобной встречи называл необходимость Пхеньяну доказать, что там действительно отказываются от разработки ядерного оружия. Возможно, сейчас какие-то гарантии этого глава Белого дома получил. Иначе сложно объяснить столь резкую смену курса Трампом.
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