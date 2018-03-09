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    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и самосвалом в Якутии

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    • Фото: dtp_ykt / instagram.com
    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и самосвалом в Якутии

    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и самосвалом в Якутии

    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и самосвалом в Якутии
  • Фото: dtp_ykt / instagram.com

    • Столкновение самосвала и микроавтобуса произошло в Горном районе Якутии, погибли четыре человека.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «на дороге Якутск — Мирный произошло столкновение самосвала и микроавтобуса, пострадали девять человек». Он уточнил, что из девяти пострадавших четверо погибли.

    В пресс-службе управления МВД по республике подтвердили информацию об аварии. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили данные о погибших. В ведомстве отметили, что на место аварии также выехали следователи.

    Из сообщения МВД: «У нас есть сообщение о ДТП с четырьмя погибшими в Горном районе. Пока эта информация проверяется, на место выехали сотрудники полиции».

    В свою очередь источник «Интерфакса» в службе транспортного надзора региона сообщил, что микроавтобус принадлежал частному лицу, не имевшему лицензии на пассажирские перевозки.

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