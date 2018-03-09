Два ребенка и пожилой мужчина погибли при пожаре в Омской области

Пожилой мужчина 75 лет и две его внучки 2 и 5 лет погибли при пожаре в деревне Кирсановка Омской области.
По информации СУ СК по Омской области, на месте трагедии работают следователи, по факту гибели людей проводится доследственная проверка.
В региональном МЧС ТАСС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 09:14 местного времени (06:14 мск). Пожар был локализован в 9:36 (06:36 мск), в его ликвидации участвовали 9 сотрудников МЧС, были задействованы 5 единиц техники.
В региональном МЧС ТАСС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 09:14 местного времени (06:14 мск). Пожар был локализован в 9:36 (06:36 мск), в его ликвидации участвовали 9 сотрудников МЧС, были задействованы 5 единиц техники.
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