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    Слова Порошенко о разрушении России назвали началом истерики

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    Слова Порошенко о разрушении России назвали началом истерики

    Слова Порошенко о разрушении России назвали началом истерики

    В Совете Федерации высказались после очередного антироссийского заявления президента Украины Петра Порошенко.

    Украинский лидер сказал, что Россию ждет «разрушение» из-за газового конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сенатор Владимир Джабаров назвал эти слова проявлением «истерики». Парламентария цитирует RT.

    Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам: «Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки „Газпрому“ бесполезно».

    По словам сенатора, после завершения строительства «Северного потока — 2» украинский трубопровод станет «грудой ржавого металла». Также Джабаров обратил внимание на то, что заявления Порошенко о соблюдении законности вызывают сомнения, поскольку сам украинский лидер стал президентом после госпереворота.

    смотреть«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
    Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение ухудшением экономической ситуации на Украине, но проблемы Киева не должны решаться за счет российской компании.

    7 марта киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома».

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