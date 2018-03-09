Слова Порошенко о разрушении России назвали началом истерики

В Совете Федерации высказались после очередного антироссийского заявления президента Украины Петра Порошенко.
Украинский лидер сказал, что Россию ждет «разрушение» из-за газового конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сенатор Владимир Джабаров назвал эти слова проявлением «истерики». Парламентария цитирует RT.
Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам: «Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки „Газпрому“ бесполезно».
По словам сенатора, после завершения строительства «Северного потока — 2» украинский трубопровод станет «грудой ржавого металла». Также Джабаров обратил внимание на то, что заявления Порошенко о соблюдении законности вызывают сомнения, поскольку сам украинский лидер стал президентом после госпереворота.
Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение ухудшением экономической ситуации на Украине, но проблемы Киева не должны решаться за счет российской компании.
7 марта киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома».
Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам: «Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки „Газпрому“ бесполезно».
По словам сенатора, после завершения строительства «Северного потока — 2» украинский трубопровод станет «грудой ржавого металла». Также Джабаров обратил внимание на то, что заявления Порошенко о соблюдении законности вызывают сомнения, поскольку сам украинский лидер стал президентом после госпереворота.
Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение ухудшением экономической ситуации на Украине, но проблемы Киева не должны решаться за счет российской компании.
7 марта киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома».
Комментарии