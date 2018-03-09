Небензя рассказал членам СБ ООН где искать причины украинского кризиса

смотреть Порошенко гордится выросшим госдолгом Украины

, постпред РФ при ООН: «Чтобы понять причины углубляющегося в этой стране кризиса, нужно плясать от печки, вспомнить, с чего начинались проблемы на Украине. Наши оценки генезиса и современного состояния внутри, я подчеркиваю, внутриукраинского кризиса, мягко говоря, не совпадают. В 2014 году при прямой вовлеченности Запада на Украине произошел государственный переворот. К власти пришли те, кто решил выдавить из Украины все русское и родной для миллионов граждан этой страны русский язык и навязать им такую парадигму развития, согласия на которую у них не спрашивали и которую они не могли принять».В Крыму и на востоке Украины, как подчеркнул Небензя, с такой позицией киевских властей согласиться не могли.: «Крымчане свободно выбрали воссоединение с Россией, на Донбасс обрушились пули и снаряды».По словам постпреда, в последние четыре года власти Украины воевали с собственным народом, в то же время продолжая культивировать в обществе ненависть к России. Небензя отметил, что ключ к решению проблем на Украине — в руках самих украинцев. Однако Киев упорно «сваливает все свои проблемы, нежелание вести диалог со своими гражданами на пресловутую „российскую агрессию“, доказательства которой так никто и не сумел предъявить».