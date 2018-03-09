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    Небензя рассказал членам СБ ООН где искать причины украинского кризиса

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    Небензя рассказал членам СБ ООН где искать причины украинского кризиса

    Небензя рассказал членам СБ ООН где искать причины украинского кризиса

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя категорически отверг обвинения западных стран в том, что Россия осуществляет агрессию в отношении Украины. Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя напомнил коллегам о том, с чего начался украинский кризис.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Чтобы понять причины углубляющегося в этой стране кризиса, нужно плясать от печки, вспомнить, с чего начинались проблемы на Украине. Наши оценки генезиса и современного состояния внутри, я подчеркиваю, внутриукраинского кризиса, мягко говоря, не совпадают. В 2014 году при прямой вовлеченности Запада на Украине произошел государственный переворот. К власти пришли те, кто решил выдавить из Украины все русское и родной для миллионов граждан этой страны русский язык и навязать им такую парадигму развития, согласия на которую у них не спрашивали и которую они не могли принять».

    В Крыму и на востоке Украины, как подчеркнул Небензя, с такой позицией киевских властей согласиться не могли.

    Василий Небензя: «Крымчане свободно выбрали воссоединение с Россией, на Донбасс обрушились пули и снаряды».

    смотретьПорошенко гордится выросшим госдолгом Украины
    Порошенко гордится выросшим госдолгом Украины
    По словам постпреда, в последние четыре года власти Украины воевали с собственным народом, в то же время продолжая культивировать в обществе ненависть к России. Небензя отметил, что ключ к решению проблем на Украине — в руках самих украинцев. Однако Киев упорно «сваливает все свои проблемы, нежелание вести диалог со своими гражданами на пресловутую „российскую агрессию“, доказательства которой так никто и не сумел предъявить».



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