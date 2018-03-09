Главком НАТО рассказал, когда Россия станет сильнее США в Европе

Американский контингент в Европе может совсем скоро лишиться военного превосходства над Россией. Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

Кертис Скапаротти, главком НАТО в Европе: «Учитывая скорость, с которой они (российские военные, — ред.) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям».



Кроме того, он также отметил успехи России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его мнению, Москва, при желании, может всего за три года установить контроль над Северным морским путем. А вот США, по его словам, «отстают по этому направлению».





