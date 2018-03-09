Любить по-русски — 2 <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Любить по-русски — 2 16+
    •  

    Главком НАТО рассказал, когда Россия станет сильнее США в Европе

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Hazir Reka
    Главком НАТО рассказал, когда Россия станет сильнее США в Европе

    Главком НАТО рассказал, когда Россия станет сильнее США в Европе

    Главком НАТО рассказал, когда Россия станет сильнее США в Европе
  • Фото: Reuters © 2018, Hazir Reka

    • Американский контингент в Европе может совсем скоро лишиться военного превосходства над Россией. Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

    Кертис Скапаротти, главком НАТО в Европе: «Учитывая скорость, с которой они (российские военные, — ред.) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям».

    Кроме того, он также отметил успехи России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его мнению, Москва, при желании, может всего за три года установить контроль над Северным морским путем. А вот США, по его словам, «отстают по этому направлению».


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru