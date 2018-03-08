Европол впервые возглавила женщина

Комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин Де Боль стала первой женщиной, возглавивший европейское полицейское ведомство. О назначении сообщили в
пресс-службе Европейского совета.
Пресс-служба Евросовета: «Восьмого марта Совет назначил Катрин Де Боль из Бельгии новым исполнительным директором Европола».
По информации РИА Новости, на пост претендовали также голландец Вил Ван Гемерт и чех Олдржих Мартину.
Исполнительный директор Европола назначается сроком на четыре года. Продлить его полномочия можно только один раз. Мандат британца Роба Уэйнрайта, который занимает этот пост сейчас, истекает 1 мая 2018 года.
Штаб-квартира Европола находится в Гааге. Основных задач службы: координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между правоохранителями из разных государств. Европол борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием и наркоторговлей.
По информации РИА Новости, на пост претендовали также голландец Вил Ван Гемерт и чех Олдржих Мартину.
Исполнительный директор Европола назначается сроком на четыре года. Продлить его полномочия можно только один раз. Мандат британца Роба Уэйнрайта, который занимает этот пост сейчас, истекает 1 мая 2018 года.
Штаб-квартира Европола находится в Гааге. Основных задач службы: координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между правоохранителями из разных государств. Европол борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием и наркоторговлей.
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