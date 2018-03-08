Под обстрелом боевиков в Восточной Гуте погибли и пострадали мирные жители

Боевики обстреляли жителей Восточной Гуты, которые пытались покинуть анклав через новый пункт пропуска, и журналистов.
Сирийские власти открыли сегодня дополнительный пункт пропуска Млеха — Джисрейн для выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Но когда колонна двигалась к выходу, ее обстреляли боевики. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате этой атаки есть жертвы и пострадавшие.
Юрий Евтушенко, генерал-майор: «При перемещении мирных жителей на пункт пропуска боевики группировки „Фейлак ар-Рахман“ расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые».
Ранее в СМИ появилась информация, что под огнем боевиков оказалась колонна из 300 семей. Мирные жители двигались в Млеху, где их ожидали родственники.
Кроме того, Евтушенко подтвердил информацию, что боевики атаковали и сам пункт пропуска. Атака произошла около 17:00.
Также в Центре по примирению сторон отметили, что боевики в Восточной Гуте усилили репрессивные меры в отношении мирных граждан. Помимо этого, были усилены обстрелы пункта пропуска в районе Мухаяма Аль-Вафедина.
Юрий Евтушенко: «Огонь ведется, в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось».
Юрий Евтушенко, генерал-майор: «При перемещении мирных жителей на пункт пропуска боевики группировки „Фейлак ар-Рахман“ расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые».
Ранее в СМИ появилась информация, что под огнем боевиков оказалась колонна из 300 семей. Мирные жители двигались в Млеху, где их ожидали родственники.
Кроме того, Евтушенко подтвердил информацию, что боевики атаковали и сам пункт пропуска. Атака произошла около 17:00.
Также в Центре по примирению сторон отметили, что боевики в Восточной Гуте усилили репрессивные меры в отношении мирных граждан. Помимо этого, были усилены обстрелы пункта пропуска в районе Мухаяма Аль-Вафедина.
Юрий Евтушенко: «Огонь ведется, в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось».
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