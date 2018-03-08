Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

Биатлонист Антон Шипулин принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира в
сезоне-2017/18, выиграв спринтерскую гонку в Финляндии.
Антон Шипулин пришел первым к финишу в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти. Он преодолел 10-километровую дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 51,6 секунды.
Эта победа стала первой для российских биатлонистов в текущем розыгрыше Кубка мира. А для Шипулина эта победа — 11-я в индивидуальных гонках на этапах КМ.
Эта победа стала первой для российских биатлонистов в текущем розыгрыше Кубка мира. А для Шипулина эта победа — 11-я в индивидуальных гонках на этапах КМ.
Комментарии