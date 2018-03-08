Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

Биатлонист Антон Шипулин принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира в сезоне-2017 /18, выиграв спринтерскую гонку в Финляндии.

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Антон Шипулин пришел первым к финишу в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти. Он преодолел 10-километровую дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 51,6 секунды.



Эта победа стала первой для российских биатлонистов в текущем розыгрыше Кубка мира. А для Шипулина эта победа — 11-я в индивидуальных гонках на этапах КМ.