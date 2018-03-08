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    Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

    Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

    Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Биатлонист Антон Шипулин принес сборной России первое золото на этапах Кубка мира в сезоне-2017/18, выиграв спринтерскую гонку в Финляндии.

    Антон Шипулин пришел первым к финишу в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти. Он преодолел 10-километровую дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 51,6 секунды.

    Эта победа стала первой для российских биатлонистов в текущем розыгрыше Кубка мира. А для Шипулина эта победа — 11-я в индивидуальных гонках на этапах КМ.

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