Канцлер Австрии связал нападение с ножом в Вене с ошибками миграционной политики ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал нападение выходца из Афганистана на прохожих в Вене. По его мнению, вчерашняя атака стала следствием ошибочной миграционной политики Евросоюза в последние несколько лет.
Канцлер Австрии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке с ножом и добавил, что преступник должен быть наказан по всей строгости закона, передает ТАСС.
Себастьян Курц: «Такие преступления отвратительны и недопустимы. Граждане должны чувствовать себя в безопасности».
Он подчеркнул, что в миграционной политике прошлых лет было допущено множество ошибок. И случившееся в Вене — их результат.
Себастьян Курц: «Бесконтрольная миграция стала причиной многих проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Новое правительство республики будет исправлять эти ошибки прошлых лет».
Курц заверил, что безопасность в стране — основной приоритет властей. Первым шагом для ее обеспечения стало увеличение штата полиции. Но правительство не намерено на этом останавливаться.
Себастьян Курц: «Мы продолжим решительно выступать за изменение системы европейской миграционной политики».
Напомним, накануне вечером мигрант из Афганистана набросился с ножом на семью во 2-м районе Вены. Пострадала супружеская пара и их несовершеннолетняя дочь. Позднее нападавший атаковал еще одного человека — другого выходца из Афганистана, который был его наркодилером.
Полиция задержала подозреваемого, он уже сознался в преступлении. Выходец из Афганистана объяснил свои действия тем, что был в агрессивном состоянии из-за тяжелой жизненной ситуации.
Себастьян Курц: «Такие преступления отвратительны и недопустимы. Граждане должны чувствовать себя в безопасности».
Он подчеркнул, что в миграционной политике прошлых лет было допущено множество ошибок. И случившееся в Вене — их результат.
Себастьян Курц: «Бесконтрольная миграция стала причиной многих проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Новое правительство республики будет исправлять эти ошибки прошлых лет».
Курц заверил, что безопасность в стране — основной приоритет властей. Первым шагом для ее обеспечения стало увеличение штата полиции. Но правительство не намерено на этом останавливаться.
Себастьян Курц: «Мы продолжим решительно выступать за изменение системы европейской миграционной политики».
Напомним, накануне вечером мигрант из Афганистана набросился с ножом на семью во 2-м районе Вены. Пострадала супружеская пара и их несовершеннолетняя дочь. Позднее нападавший атаковал еще одного человека — другого выходца из Афганистана, который был его наркодилером.
Полиция задержала подозреваемого, он уже сознался в преступлении. Выходец из Афганистана объяснил свои действия тем, что был в агрессивном состоянии из-за тяжелой жизненной ситуации.
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