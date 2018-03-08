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    Грузовик въехал в легковушку на ТТК в Москве: один человек погиб

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    Грузовик въехал в легковушку на ТТК в Москве: один человек погиб

    Грузовик въехал в легковушку на ТТК в Москве: один человек погиб

    Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Третьем транспортном кольце в Москве.

    Как сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД, «на Трофимовской эстакаде на внешней стороне ТТК по неустановленным причинам грузовик совершил столкновение с впереди идущей легковой машиной».

    По предварительным данным, один человек скончался, двое пострадали. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.

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