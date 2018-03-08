Грузовик въехал в легковушку на ТТК в Москве: один человек погиб

Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Третьем транспортном кольце в Москве.
Как сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД, «на Трофимовской эстакаде на внешней стороне ТТК по неустановленным причинам грузовик совершил столкновение с впереди идущей легковой машиной».
По предварительным данным, один человек скончался, двое пострадали. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.
По предварительным данным, один человек скончался, двое пострадали. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.
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