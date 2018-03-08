Генсек ООН призвал мир «дать женщинам власть»

We live in a male-dominated world with a male-dominated culture. The time is now for gender equality. https://t.co/ugJw5pjdrg pic.twitter.com/nSeswrDs6P — António Guterres (@antonioguterres) March 7, 2018

Генсек ООН назвал дискриминацию и эксплуатацию женщин величайшей проблемой современности. При этом, по его словам, «в истории защиты прав женщин наступил поворотный момент» и к проблеме исторически сложившегося неравенства «привлечено так много внимания, как никогда раньше».: «Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Главный вопрос гендерного равенства — это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача — дать женщинам власть».Он подчеркнул, что «инвестиции в женщин — это самый действенный способ добиться улучшения жизни на местах, на предприятиях и в целых странах».По словам Гутерриша, в ООН уже удалось добиться гендерного паритета: число мужчин и женщин в руководстве организации теперь одинаково.