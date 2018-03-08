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    Генсек ООН призвал мир «дать женщинам власть». женщины, ООН, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенсек ООН призвал мир «дать женщинам власть»

    Генсек ООН призвал мир «дать женщинам власть»

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    Генсек ООН призвал мир «дать женщинам власть»

    Генсек ООН призвал мир «дать женщинам власть»

    Генсек ООН призвал мир «дать женщинам власть»

      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал видеопоздравление по случаю 8 Марта.

      Генсек ООН назвал дискриминацию и эксплуатацию женщин величайшей проблемой современности. При этом, по его словам, «в истории защиты прав женщин наступил поворотный момент» и к проблеме исторически сложившегося неравенства «привлечено так много внимания, как никогда раньше».

      Антониу Гутерриш: «Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Главный вопрос гендерного равенства — это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача — дать женщинам власть».

      Он подчеркнул, что «инвестиции в женщин — это самый действенный способ добиться улучшения жизни на местах, на предприятиях и в целых странах».

      По словам Гутерриша, в ООН уже удалось добиться гендерного паритета: число мужчин и женщин в руководстве организации теперь одинаково.


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