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    Электронные часы в Европе неожиданно замедлили ход. время, Европа, часы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭлектронные часы в Европе неожиданно замедлили ход

    Электронные часы в Европе неожиданно замедлили ход

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    Электронные часы в Европе неожиданно замедлили ход

    Электронные часы в Европе неожиданно замедлили ход

      С начала этого года время в Европе течет медленнее, если верить часам на электробытовых приборах. Жители практически всех европейских стран заметили, что с января их часы, встроенные в бытовую технику, отстали уже минут на шесть.

      Как выяснилось, часы отреагировали на снижение частоты переменного тока в европейской электросети. Именно частота определяет точность хода электронных часов, которыми сейчас оснащают микроволновки, радиоприемники, холодильники и так далее.

      Частота тока оказалась ниже положенных 50 Гц по вине косовских властей. Эксперты установили, что Косово поставляет недостаточно электроэнергии в европейскую сеть. И, вероятно, делает это умышленно, чтобы добиться финансовой помощи на обновление инфраструктуры.

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