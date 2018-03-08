Электронные часы в Европе неожиданно замедлили ход

С начала этого года время в Европе течет медленнее, если верить часам на электробытовых приборах. Жители практически всех европейских стран заметили, что с января их часы, встроенные в бытовую технику, отстали уже минут на шесть.
Как выяснилось, часы отреагировали на снижение частоты переменного тока в европейской электросети. Именно частота определяет точность хода электронных часов, которыми сейчас оснащают микроволновки, радиоприемники, холодильники и так далее.
Частота тока оказалась ниже положенных 50 Гц по вине косовских властей. Эксперты установили, что Косово поставляет недостаточно электроэнергии в европейскую сеть. И, вероятно, делает это умышленно, чтобы добиться финансовой помощи на обновление инфраструктуры.
Частота тока оказалась ниже положенных 50 Гц по вине косовских властей. Эксперты установили, что Косово поставляет недостаточно электроэнергии в европейскую сеть. И, вероятно, делает это умышленно, чтобы добиться финансовой помощи на обновление инфраструктуры.
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