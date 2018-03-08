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    Охранник загородного дома Порошенко покончил с собой на посту

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    • Фото: from-ua.com
    Охранник загородного дома Порошенко покончил с собой на посту

    Охранник загородного дома Порошенко покончил с собой на посту

    Охранник загородного дома Порошенко покончил с собой на посту
  • Фото: from-ua.com

    • Сотрудник спецподразделения полиции Киевской области, который охранял загородный дом Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство на посту.

    По данным источника издания «Страна.ua», трагический инцидент в имении Порошенко произошел еще 23 февраля.

    Источник: «Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там…(покончил с собой — ред.)».

    О его гибели ранее сообщал только один украинский информационный ресурс. Но вскоре вся информация о случившемся была удалена.

    Это не единственный за последнее время скандальный случай, косвенно связанный с Порошенко. 6 марта кортеж президента Украины сбил в центре Киева пенсионера, который был доставлен в больницу и теперь готовится к операции.

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