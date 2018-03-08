Порошенко предрек «разрушение» России после газового спора

Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в несоблюдении закона и норм международного права и предрек ее «разрушение».
В интервью газете Financial Times Петру Порошенко задали вопрос, связанный с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору. Украинский лидер сменил тему, напомнив, что Киев инициировал несколько судебных процессов в ООН, в частности, по вопросу Крыма. После этого он продолжил отвечать на вопрос.
Пётр Порошенко: «Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться».
По его мнению, Россия должна быть наказана в соответствии с «абсолютно четкой процедурой в суде». В противном случае это будет нарушением правил международной торговли, добавил Порошенко.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы за уже поставленный газ, доплата в итоге составила 2,56 млрд. «Газпром» счел решение суда необоснованным, запустил процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», а также подал апелляцию. На Украине в свою очередь приступили к аресту активов российской компании.
Пётр Порошенко: «Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться».
По его мнению, Россия должна быть наказана в соответствии с «абсолютно четкой процедурой в суде». В противном случае это будет нарушением правил международной торговли, добавил Порошенко.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы за уже поставленный газ, доплата в итоге составила 2,56 млрд. «Газпром» счел решение суда необоснованным, запустил процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», а также подал апелляцию. На Украине в свою очередь приступили к аресту активов российской компании.
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