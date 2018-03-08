На похороны капитана «Фиорентины» пришли тысячи фанатов

Тысячи болельщиков пришли на похороны футболиста сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшегося 4 марта.
Помимо болельщиков и игроков «Фиорентины», на церемонию приехали представители многих других итальянских клубов, в том числе футболисты и главный тренер туринского «Ювентуса» и главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, которых фанаты «фиалок» встретили аплодисментами.
Тело Астори, который скончался в Удине перед матчем с местным «Удинезе», было доставлено в футбольный центр на окраине Флоренции накануне. Там со своим капитаном простились футболисты и тренерский штаб «Фиорентины», а также капитан «Ромы» Даниэле Де Росси и делегация из «Торино».
Астори был найден мертвым в отеле, в котором остановилась «Фиорентина» перед матчем с «Удинезе». По предварительным итогам выскрытия, 31-летний футболист скончался в результате брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм. На подробные гистологические исследования потребуется еще около двух месяцев.
Il saluto di #Firenze al Capitano Davide #Astori— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 8, 2018
🎥👉https://t.co/R6Vkzqh6MG#DA13💜 pic.twitter.com/NYQWWlilRv
Ciao Davide #DA13💜⚜️ pic.twitter.com/hTfuiRcVOn— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 8, 2018
Тело Астори, который скончался в Удине перед матчем с местным «Удинезе», было доставлено в футбольный центр на окраине Флоренции накануне. Там со своим капитаном простились футболисты и тренерский штаб «Фиорентины», а также капитан «Ромы» Даниэле Де Росси и делегация из «Торино».
Fiorentina honorary president Andrea Della Valle visits the Davide #Astori tribute at the Franchi #DA13 pic.twitter.com/VEFoH0a7IB— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 7, 2018
Астори был найден мертвым в отеле, в котором остановилась «Фиорентина» перед матчем с «Удинезе». По предварительным итогам выскрытия, 31-летний футболист скончался в результате брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм. На подробные гистологические исследования потребуется еще около двух месяцев.
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