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    «Очередная глупость»: Собчак прокомментировала включение в базу «Миротворца»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    «Очередная глупость»: Собчак прокомментировала включение в базу «Миротворца»

    «Очередная глупость»: Собчак прокомментировала включение в базу «Миротворца»

    «Очередная глупость»: Собчак прокомментировала включение в базу «Миротворца»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Кандидат в президенты России Ксения Собчак отреагировала на включение своего имени в базу «Миротворца».

    Собчак заявила, что попыталась соблюсти требования Украины при посещении Крыма. Но в результате она попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». Случившееся она назвала глупостью, передает РИА Новости.

    Ксения Собчак: «Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ».

    В сообщении на сайте «Миротворец» говорится, что Собчак включили в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины» — речь идет о ее поездке в Крым весной 2014 года.

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    Между тем в штабе кандидата в президенты РФ отметили, что Собчак ездила на полуостров около четырех лет назад для независимого репортажа, а украинское правительство приняло постановление о порядке посещения Крыма только на следующий год.

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