«Очередная глупость»: Собчак прокомментировала включение в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак отреагировала на включение своего имени в базу «Миротворца».
Собчак заявила, что попыталась соблюсти требования Украины при посещении Крыма. Но в результате она попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». Случившееся она назвала глупостью, передает РИА Новости.
Ксения Собчак: «Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ».
В сообщении на сайте «Миротворец» говорится, что Собчак включили в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины» — речь идет о ее поездке в Крым весной 2014 года.
Между тем в штабе кандидата в президенты РФ отметили, что Собчак ездила на полуостров около четырех лет назад для независимого репортажа, а украинское правительство приняло постановление о порядке посещения Крыма только на следующий год.
Ксения Собчак: «Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ».
В сообщении на сайте «Миротворец» говорится, что Собчак включили в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины» — речь идет о ее поездке в Крым весной 2014 года.
Между тем в штабе кандидата в президенты РФ отметили, что Собчак ездила на полуостров около четырех лет назад для независимого репортажа, а украинское правительство приняло постановление о порядке посещения Крыма только на следующий год.
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