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    Автобус с людьми упал в пропасть в Перу: фото

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    • Фото: @Minsa_Peru /twitter.com
    Автобус с людьми упал в пропасть в Перу: фото

    Автобус с людьми упал в пропасть в Перу: фото

    Автобус с людьми упал в пропасть в Перу: фото
  • Фото: @Minsa_Peru /twitter.com

    • Не менее 11 человек погибли и более 50 пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Перу, сообщают местные СМИ.

    Трагедия произошла в среду утром в регионе Аякучо на юге страны. Автобус рухнул в пропасть с высоты 100 метров.

    Отмечается, что пострадавших доставили в больницы.

    Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, в конце февраля в Перу автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа и упал с высоты около 200 м, десятки человек погибли. В январе 2018 года автобус рухнул в пропасть в 70 км от перуанской столицы Лимы. Погибли более 50 человек.

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