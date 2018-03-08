Все горняки эвакуированы из шахты «Комсомольская»

Из шахты «Комсомольская» в Коми эвакуированы все 118 рабочих. Никто из горняков не пострадал при задымлении в штреке.
В АО «Воркутауголь» сообщили, что все горняки благополучно поднялись на поверхность из шахты «Комсомольская», где сработали датчики концентрации угарного газа.
Татьяна Бушкова, руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь»: «Все 118 человек ремонтной смены, которая работала под землей на момент задымления, успешно выведены на поверхность. Никто не пострадал».
Бушкова добавила, что в выработке в настоящее время находятся спасатели. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.
Задымление произошло в штреке шахты, где уже не проводятся работы. Системы вентиляции и электроснабжения в выработке работают в штатном режиме. Угрозы взрыва и обрушения нет.
«Комсомольская» шахта принадлежит АО «Воркутауголь». Эта выработка работает с 1977 года и является самой глубокой в России.
Татьяна Бушкова, руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь»: «Все 118 человек ремонтной смены, которая работала под землей на момент задымления, успешно выведены на поверхность. Никто не пострадал».
Бушкова добавила, что в выработке в настоящее время находятся спасатели. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.
Задымление произошло в штреке шахты, где уже не проводятся работы. Системы вентиляции и электроснабжения в выработке работают в штатном режиме. Угрозы взрыва и обрушения нет.
«Комсомольская» шахта принадлежит АО «Воркутауголь». Эта выработка работает с 1977 года и является самой глубокой в России.
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