Лавров обвинил США в преследовании неоимперских целей

Сергей Лавров заявил, что Россия, в отличие от США, не вмешивается во внутриполитические дела других государств.

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Министр иностранных дел России, выступая на пресс-конференции в Зимбабве, заявил, что США, вмешиваясь во внутренние дела других стран, преследуют неоимперские цели. Он подчеркнул, что позиция России совершенно отличается.



Сергей Лавров: «Мы такую философию совершенно не разделяем. Я считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими. И мы никогда не будем заниматься чем-то подобным».



Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается «ни в чьи внутренние дела», хотя из Вашингтона и других западных столиц звучат утверждения об обратном. Он отметил, что никаких доказательств Запад так и не предоставил.



Сергей Лавров: «Подчеркиваю, ни единого факта никто представить не может».

