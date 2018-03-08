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    «Краса и гордость столицы»: Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

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    «Краса и гордость столицы»: Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

    «Краса и гордость столицы»: Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем.

    Тексте поздравительной телеграммы опубликован на портале мэра столицы.

    Сергей Собянин: «Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Успехи нашего города связаны с вами — красой и гордостью Москвы. В каждой сфере мы видим плодотворное влияние женщин, их талант, энергию, инициативы. И счастливы, что на жизненном пути вы всегда и везде рядом с нами, придаете особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы».

    Также Собянин пожелал жительницам Москвы отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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