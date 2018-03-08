В штабе Собчак ответили на внесение ее в базу «Миротворца»

Представители кандидата в президенты РФ Ксении Собчак отреагировали на ее внесение в базу данных украинского сайта «Миротворец».
В сообщении на сайте «Миротворец» говорится, что Собчак включена в их базу данных в связи с тем, что «незаконно» посещала Крым в апреле 2014 года. Комментируя это, представитель политика Ксения Чудинова подтвердила, что журналистка действительно ездила на полуостров для съемок в мае-июне 2014 года. Вместе с тем Чудинова в интервью РИА Новости напомнила, что постановление кабинета министров Украины о порядке посещения Крыма было принято в 2015 году.
Ксения Чудинова, штаб Ксении Собчак: «А замминистра (или правительство Украины) признает, что пользуется сайтом с украденными данными? „Миротворец“ был открыт в августе 2014 года, Собчак с (журналистом Антоном) Красовским ездили в Крым для независимого репортажа чуть ли не в конце мая — начале июня 2014 года. Постановление кабинета министров о порядке посещения Крыма — вообще от 2015 года».
Во вторник Ксения Собчак заявила, что направила в Киев письмо с просьбой разрешить ей посетить Крым через территорию Украины. На полуострове она намеревалась пообщаться с крымскими татарами. В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не получали от Собчак никаких запросов о поездке. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал ее действия «политической шизофренией». А замминистра информационной политики Украины и вовсе пригрозила попаданием в черный список Киева.
Ксения Чудинова, штаб Ксении Собчак: «А замминистра (или правительство Украины) признает, что пользуется сайтом с украденными данными? „Миротворец“ был открыт в августе 2014 года, Собчак с (журналистом Антоном) Красовским ездили в Крым для независимого репортажа чуть ли не в конце мая — начале июня 2014 года. Постановление кабинета министров о порядке посещения Крыма — вообще от 2015 года».
Во вторник Ксения Собчак заявила, что направила в Киев письмо с просьбой разрешить ей посетить Крым через территорию Украины. На полуострове она намеревалась пообщаться с крымскими татарами. В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не получали от Собчак никаких запросов о поездке. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал ее действия «политической шизофренией». А замминистра информационной политики Украины и вовсе пригрозила попаданием в черный список Киева.
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