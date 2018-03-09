Поставленные президентом в послании к Федеральному собранию задачи потребуют серьезных вложений. Откуда возьмутся деньги? Каким образом предполагается усовершенствовать налоговую систему? За счет чего наполним Фонд национального благосостояния и будем ли его тратить? Какого эффекта власть ждет от второй волны амнистии капитала? И почему Минфин заинтересовался имуществом дачников?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» ответил министр финансов Антон Силуанов.
О темпах экономического роста
Президент поставил цель, чтобы наши темпы выросли на уровне не ниже мировых, выше. То есть 3,8–3,7% ВВП в год. Если нам удастся обеспечить такие темпы роста, то будут и значительные поступления в бюджет.
О том, где взять деньги
Самое главное, что мы не планируем увеличивать налоговую нагрузку. Налоговая система должна быть стабильной. И в расходной части бюджета нам есть над чем поработать. Такие предложения мы уже готовим.
О налоге на движимое имущество
Вопрос — надо его оставлять или нет или мы можем его заменить на более легкое для бизнеса косвенное налогообложение. Мы как раз за такое решение по настройке налоговой системы.
О вложениях в инфраструктуру
Вопрос поддержки таких инфраструктурных проектов будем реализовывать с учетом влияния этой инфраструктуры на основную задачу обеспечения более высоких темпов экономического роста. А экономика за собой потянет все.
О второй волне амнистии капитала
Даже если в пределах сотни бизнесов будет переведено в Россию и заявлено о своих активах за рубежом, и этот бизнес начнет платить налоги, в любом случае это положительный результат.
О совершенствовании налоговой системы
Уйти от уплаты налога на добавленную стоимость сегодня практически невозможно. То же самое нам предстоит сделать и по другим налогам: и по имущественным налогам, и по конвертным схемам, и зарплатным проектам, которые не всегда еще отражаются в учете.
Об имуществе дачников
Любой зарегистрированный в установленном порядке и поставленный на кадастровый учет объект должен облагаться налогом. И я могу сказать сразу, это небольшие налоги, это абсолютно посильные налоги.
О ФНБ
Формирование фонда — это не элемент скопидомства. Это элемент и макроэкономического регулирования, потому что, если мы покупаем за счет нефтегазовых доходов, поступивших в бюджет, валюту, мы сглаживаем курсовые колебания.
О желаемых объемах Фонда национального благосостояния
Нам нужно иметь как минимум 7% ВВП, а это примерно 7 триллионов рублей живых денег, вложенных в быстроликвидные активы.
О покупке американских облигаций
У нас какого-то желания инвестировать именно в американские бумаги нет. Мы, собственно, размещаем наши золотовалютные резервы по такому же принципу. Они вкладываются в активы, которые приносят доход и которые надежны.
О снижении зависимости рубля от черного золота
Мы видим, что цены на нефть в последние полгода-год меняются более высокими темпами, нежели курс рубля. А это значит, что наша основная цель достигается.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, 13 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Антона Силуанова.
О темпах экономического роста
Президент поставил цель, чтобы наши темпы выросли на уровне не ниже мировых, выше. То есть 3,8–3,7% ВВП в год. Если нам удастся обеспечить такие темпы роста, то будут и значительные поступления в бюджет.
О том, где взять деньги
Самое главное, что мы не планируем увеличивать налоговую нагрузку. Налоговая система должна быть стабильной. И в расходной части бюджета нам есть над чем поработать. Такие предложения мы уже готовим.
О налоге на движимое имущество
Вопрос — надо его оставлять или нет или мы можем его заменить на более легкое для бизнеса косвенное налогообложение. Мы как раз за такое решение по настройке налоговой системы.
О вложениях в инфраструктуру
Вопрос поддержки таких инфраструктурных проектов будем реализовывать с учетом влияния этой инфраструктуры на основную задачу обеспечения более высоких темпов экономического роста. А экономика за собой потянет все.
О второй волне амнистии капитала
Даже если в пределах сотни бизнесов будет переведено в Россию и заявлено о своих активах за рубежом, и этот бизнес начнет платить налоги, в любом случае это положительный результат.
О совершенствовании налоговой системы
Уйти от уплаты налога на добавленную стоимость сегодня практически невозможно. То же самое нам предстоит сделать и по другим налогам: и по имущественным налогам, и по конвертным схемам, и зарплатным проектам, которые не всегда еще отражаются в учете.
Об имуществе дачников
Любой зарегистрированный в установленном порядке и поставленный на кадастровый учет объект должен облагаться налогом. И я могу сказать сразу, это небольшие налоги, это абсолютно посильные налоги.
О ФНБ
Формирование фонда — это не элемент скопидомства. Это элемент и макроэкономического регулирования, потому что, если мы покупаем за счет нефтегазовых доходов, поступивших в бюджет, валюту, мы сглаживаем курсовые колебания.
О желаемых объемах Фонда национального благосостояния
Нам нужно иметь как минимум 7% ВВП, а это примерно 7 триллионов рублей живых денег, вложенных в быстроликвидные активы.
О покупке американских облигаций
У нас какого-то желания инвестировать именно в американские бумаги нет. Мы, собственно, размещаем наши золотовалютные резервы по такому же принципу. Они вкладываются в активы, которые приносят доход и которые надежны.
О снижении зависимости рубля от черного золота
Мы видим, что цены на нефть в последние полгода-год меняются более высокими темпами, нежели курс рубля. А это значит, что наша основная цель достигается.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, 13 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Антона Силуанова.
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