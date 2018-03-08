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    В Вене задержан напавший на прохожих с ножом выходец из Афганистана

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    В Вене задержан напавший на прохожих с ножом выходец из Афганистана

    В Вене задержан напавший на прохожих с ножом выходец из Афганистана

    В Вене задержали мужчину, который накануне набросился на людей на улице с ножом. По данным местных СМИ, это выходец из Афганистана.

    В полиции Вены сообщили, что удалось задержать подозреваемого в атаке с ножом. Предполагаемому преступнику 23 года. Правоохранители не стали раскрывать информацию о его национальности, но издание Kleine Zeitung сообщает, что подозреваемый — выходец из Афганистана.

    Полиция проводит расследование. Мотив нападения пока не установлен.

    В результате атаки с ножом серьезно пострадали три человека — это члены одной семьи. Нападавший ранил супругов и их 17-летнюю дочь. Позднее поступила информация о еще одном пострадавшем — он был ранен неподалеку от места первого нападения.

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