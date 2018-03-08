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    Международный женский день отметили в разных уголках мира. 8 Марта, Испания, США, Франция, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеждународный женский день отметили в разных уголках мира

    Международный женский день отметили в разных уголках мира

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    Международный женский день отметили в разных уголках мира

    Международный женский день отметили в разных уголках мира

    Международный женский день отметили в разных уголках мира

      Сегодня 8 Марта отмечают по всему миру, и везде по-разному. В Испании активистки провели митинг против дискриминации, низких зарплат и семейного насилия.

      Во Франции на Эйфелевой башне появилась надпись «Пора действовать». Это лозунг крупнейшей в стране организации, которая защищает права женщин.

      В США праздник не омрачила даже снежная буря. Например, в Нью-Йорке цветы девушкам дарили другие девушки.

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