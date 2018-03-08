Международный женский день отметили в разных уголках мира

Сегодня 8 Марта отмечают по всему миру, и везде по-разному . В Испании активистки провели митинг против дискриминации, низких зарплат и семейного насилия.

Во Франции на Эйфелевой башне появилась надпись «Пора действовать». Это лозунг крупнейшей в стране организации, которая защищает права женщин.



В США праздник не омрачила даже снежная буря. Например, в Нью-Йорке цветы девушкам дарили другие девушки.