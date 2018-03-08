При пожаре в многоэтажке в Москве спасли пять человек

В многоэтажном доме на улице Хлобыстова в Москве этой ночью произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, в настоящее время возгорание, возникшее в квартире на четвертом этаже, ликвидировано. Площадь пожара составила 47 кв. м. В ведомстве также сообщили о спасении пяти человек, инцидент, по предварительным данным МЧС, обошелся без пострадавших.
ГУ по Москве МЧС РФ: «Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова. В ходе тушения спасены пять человек».
В свою очередь источник в экстренных службах проинформировал ТАСС о госпитализации троих, включая младенца.
ГУ по Москве МЧС РФ: «Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова. В ходе тушения спасены пять человек».
В свою очередь источник в экстренных службах проинформировал ТАСС о госпитализации троих, включая младенца.
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