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    В США произошла стрельба в школе, один человек погиб

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    В США произошла стрельба в школе, один человек погиб

    В США произошла стрельба в школе, один человек погиб

    В США произошла стрельба в школе, один человек погиб
  • Фото: Associated Press © 2018, Brynn Anderson

    • Стрельба произошла в средней школе в городе Бирмингем, штат Алабама. По предварительным данным, один учащийся скончался от полученных ранений по пути в бальницу.

    Как сообщает местный сайт Al.com, все в результате стрельбы пострадали два человека — 17-летние юноша и девушка. От полученного ранения девушка скончалась по пути в больницу. Состояние молодого человека медики оценивают как тяжелое.

    Уточняется, что стрельба, вероятно, была открыта непреднамеренно. Парень якобы демонстрировал девушке оружие.

    Орландо Уилсон, шеф полиции: «Мы полагаем на данный момент, что огонь был открыт по случайности. Мы будем придерживаться этого мнения, пока не получим иной информации в результате следственных действий».

    Накануне в штате Алабама мужчина устроил стрельбу в одном из гриль-ресторанов. В результате инцидента погиб один человек, еще трое получили ранения.Преступник скрылся с места преступления. По предварительным данным, открыть стрельбу мог местный житель, страдающий психическим расстройством.

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