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    «Пусть готовится»: в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому»

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    «Пусть готовится»: в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому»

    «Пусть готовится»: в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому»

    Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина получит от «Газпрома» «все до копейки». Он посоветовал украинскому лидеру не делить шкуру еще не убитого медведя.

    Алексей Пушков, сенатор: «Порошенко угрожает: мол, „Газпром“ заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда „Газпром“ в итоге распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится».

    смотреть«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
    «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
    Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение ухудшением экономической ситуации на Украине, но проблемы Киева не должны решаться за счет российской компании.

    7 марта киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома». А президент Порошенко заявил, что юристы «Нафтогаза» добьются, чтобы «Газпром» «выплатил все до копейки».

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