«Пусть готовится»: в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому»

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина получит от «Газпрома» «все до копейки». Он посоветовал украинскому лидеру не делить шкуру еще не убитого медведя.
Алексей Пушков, сенатор: «Порошенко угрожает: мол, „Газпром“ заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда „Газпром“ в итоге распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится».
Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение ухудшением экономической ситуации на Украине, но проблемы Киева не должны решаться за счет российской компании.
7 марта киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома». А президент Порошенко заявил, что юристы «Нафтогаза» добьются, чтобы «Газпром» «выплатил все до копейки».
Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа для транзита. В «Газпроме» отметили, что суд аргументировал свое решение ухудшением экономической ситуации на Украине, но проблемы Киева не должны решаться за счет российской компании.
7 марта киевские власти сообщили, что на Украине начали арестовывать активы «Газпрома». А президент Порошенко заявил, что юристы «Нафтогаза» добьются, чтобы «Газпром» «выплатил все до копейки».
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