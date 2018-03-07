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    В Чёрное море вошел большой десантный корабль ВМС США

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    В Чёрное море вошел большой десантный корабль ВМС США

    В Чёрное море вошел большой десантный корабль ВМС США

    Десантный корабль-док ВМС США Oak Hill LSD 51 вошел в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщают стамбульские СМИ.

    По предварительной информации, на борту находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 человек. Корабль движется на север к берегам Румынии, передает «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские СМИ.

    Согласно сообщению командования 6-го оперативного флота ВМС США, Oak Hill LSD 51 должен принять участие в учениях «Весенний шторм 2018», которые будут проходить в районе румынского порта Констанца с 8 по 15 марта.

    Напомним, в феврале два ракетных эсминца США вошли в Чёрное море. В пресс-службе 6-го флота заявили, что корабли прибыли «для проведения морских операций по безопасности». Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.

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