Боевики в Восточной Гуте отбирают отбирают мобильные телефоны у мирных жителей, а также ограничивают доступ в Интернет. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР: «Боевики ужесточили проведение обысков в домах, стали изымать у
жителей средства связи и устройства с выходом в сеть Интернет».
Он отметил, что действия боевиков напрямую связаны с ростом протестной активности «находящихся на грани отчаяния жителей населенных пунктов Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма и Джисрейн». Он уточнил, что стихийные митинги прошли накануне в районах сбора беженцев в населенных пунктах Дума и Арбил, где круглосуточно действует «режим тишины».
Юрий Евтушенко: «Их участники призывали боевиков и членов их семей уйти из анклава самим и выпустить мирных жителей».
Российские военные призывают лидеров незаконных вооруженных формирований немедленно прекратить репрессии в отношении мирных жителей.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Но боевики неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей из этого района. В результате жителям анклава не удается покинуть территорию. Кроме того, боевики отбирают у людей продукты питания, искусственно осложняя гуманитарную обстановку.
жителей средства связи и устройства с выходом в сеть Интернет».
Он отметил, что действия боевиков напрямую связаны с ростом протестной активности «находящихся на грани отчаяния жителей населенных пунктов Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма и Джисрейн». Он уточнил, что стихийные митинги прошли накануне в районах сбора беженцев в населенных пунктах Дума и Арбил, где круглосуточно действует «режим тишины».
Юрий Евтушенко: «Их участники призывали боевиков и членов их семей уйти из анклава самим и выпустить мирных жителей».
Российские военные призывают лидеров незаконных вооруженных формирований немедленно прекратить репрессии в отношении мирных жителей.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Но боевики неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей из этого района. В результате жителям анклава не удается покинуть территорию. Кроме того, боевики отбирают у людей продукты питания, искусственно осложняя гуманитарную обстановку.
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