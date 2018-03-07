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    Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу

    Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу

    Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщается в официальном Twitter команды.

    Из текста сообщения: «Василий и Алексей Березуцкие официально объявили о завершении карьеры в сборной России. Братья, спасибо вам за все».


    Василий Березуцкий провел за сборную России 101 матч, в 2016 году он был капитаном команды на чемпионате Европы. В активе Алексея Березуцкого 58 матчей.

    В этом году братьям Березуцким исполнится 36 лет. В настоящее время они продолжают выступать за столичный ЦСКА.

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