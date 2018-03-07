Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу

Василий и Алексей Березуцкий официально объявили о завершении карьеры в @TeamRussia. Братья, спасибо вам за всё! 👍💪 #вместемыкоманда pic.twitter.com/LW4RUd6jrP — Сборная России (@TeamRussia) 7 марта 2018 г.

«Василий и Алексей Березуцкие официально объявили о завершении карьеры в сборной России. Братья, спасибо вам за все».Василий Березуцкий провел за сборную России 101 матч, в 2016 году он был капитаном команды на чемпионате Европы. В активе Алексея Березуцкого 58 матчей.В этом году братьям Березуцким исполнится 36 лет. В настоящее время они продолжают выступать за столичный ЦСКА.