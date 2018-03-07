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    В Париже изменили иллюминацию на Эйфелевой башне в поддержку прав женщин

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    • Фото: @LaTourEiffel /twitter.com
    В Париже изменили иллюминацию на Эйфелевой башне в поддержку прав женщин

    В Париже изменили иллюминацию на Эйфелевой башне в поддержку прав женщин

    В Париже изменили иллюминацию на Эйфелевой башне в поддержку прав женщин
  • Фото: @LaTourEiffel /twitter.com

    • В Париже в преддверии Международного женского дня на Эйфелевой башне решили разместить иллюминационную надпись в поддержку движения по защите прав женщин.

    В среду вечером на Эйфелевой башне, которая считается одним из символов Парижа, высветилась надпись Maintenant On Agit, что означает «Настало время действовать». Это название французской организации, отстаивающей права женщин.

    Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго решили выступить с речью совместно с активистками этой организации.

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