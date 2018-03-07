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    Юрий Бутусов неожиданно покинул Театр Ленсовета. Санкт-Петербург, назначения и отставки, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮрий Бутусов неожиданно покинул Театр Ленсовета

    Юрий Бутусов неожиданно покинул Театр Ленсовета

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    Юрий Бутусов неожиданно покинул Театр Ленсовета

    Юрий Бутусов неожиданно покинул Театр Ленсовета

      В Петербурге один из ведущих драмтеатров оставляет режиссер-новатор, чьи спектакли невероятно востребованы как у актеров, так и у зрителей.

      Из Театра имени Ленсовета ушел Юрий Бутусов. Как стало известно, художественному руководителю академического коллектива подписали заявление об уходе в петербургском комитете по культуре.

      Именно это стало финалом конфликта профильного ведомства с лауреатом премии «Золотая маска». Чиновники остались безучастными к требованиям постановщика и творческого руководителя театра. Как пояснил сам Бутусов, трудовую книжку он забирает в связи с непреодолимыми обстоятельствами.

      Юрий Бутусов, режиссер: «Во избежание кривотолков считаю своим долгом поставить вас в известность о тех обстоятельствах, которые определили мое решение покинуть пост худрука театра, с которым я связан профессиональными узами более 20 лет… 6 марта 2018 года председатель комитета по культуре Константин Сухенко отказался выполнять те мои требования, без удовлетворения которых мое руководство театром превращается в фикцию».

      Эти слова режиссер приводит в собственном письме. Его он адресовал журналистам Петербурга. Письмо опубликовано сегодня на сайте Петербургского театрального журнала. В частности, Юрий Бутусов предлагал создать несколько полноценных отделов в Театре Ленсовета, которые могли заниматься международной и гастрольной деятельностью.

      Для этого было необходимо внести изменение в устав коллектива. Однако все инициативы блокировались комитетом и лично директором театра Валерием Градковским.

      Валерий Градковский      , директор Театра имени Ленсовета: «Для меня это полная неожиданность. И труппа не готова к этому уходу, и город создал все условия для Юрия Николаевича. Не исключаю, что это связано с каким-то предложением».

      Бутусов является ярким представителем режиссеров-новаторов двух столиц. В Театре Ленсовета он поставил такие оригинальные спектакли как «Макбет. Кино», «Гамлет», «Дядя Ваня», «Комната Шекспира», «Сон об осени» и «Три сестры».

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