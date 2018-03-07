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    Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США: один человек погиб

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    Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США: один человек погиб

    Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США: один человек погиб

    В штате Алабама мужчина открыл огонь в одном из гриль-ресторанов. В результате стрельбы погиб один человек, еще трое получили ранения.

    Стрельба произошла в заведении City Grill Cafe в городе Хёртсборо, штат Алабама, сообщает РИА Новости. Жертвой нападения стал владелец заведения — 69-летний мужчина. Его семья открыла ресторан в 1954 году.

    Преступник скрылся с места преступления. По предварительным данным, стрелок — местный житель, страдающий психическим расстройством. Есть информация, что после того, как злоумышленник сбежал из ресторана, он забаррикадировался в своем доме.

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