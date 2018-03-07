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    Сердце от танкистов и автомобильный вальс: военные поздравили россиянок с 8 Марта. женщины, торжества и праздники, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСердце от танкистов и автомобильный вальс: военные поздравили россиянок с 8 Марта

    Сердце от танкистов и автомобильный вальс: военные поздравили россиянок с 8 Марта

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    Сердце от танкистов и автомобильный вальс: военные поздравили россиянок с 8 Марта

    Сердце от танкистов и автомобильный вальс: военные поздравили россиянок с 8 Марта

    Сердце от танкистов и автомобильный вальс: военные поздравили россиянок с 8 Марта

      К 8 Марта российские военнослужащие подготовили серию поздравительных флешмобов. Моряки Черноморского флота выстроились в цифру 8 на палубе гвардейского ракетного крейсера «Москва».

      Танкисты нарисовали сердце, которое хорошо видно с высоты птичьего полета. А военные автоинспекторы на машинах исполнили «автомобильный вальс».

      А в Екатеринбурге футболисты местного клуба «Урал» устроили сюрприз женщинам-донорам — сразу после сдачи крови им преподносили тюльпаны. Некоторые дамы были изумлены. Весь день «нарезала круги» и жительница Ялты Наталья Макеева. Она водила по городу праздничный троллейбус. Конечно, же устала, но зато получила от пассажиров массу поздравлений.

      В Петербурге неизвестный художник решил разрушить традицию и подарил всем женщинам необычную открытку на льду Фонтанки. Во Владивостоке представительниц прекрасного пола решили удивить сотрудники ГИБДД, они останавливали автолюбительниц и вручали им красные розы.

      По прогнозам, сегодня и завтра продажи букетов вырастут в восемь раз. В тысячах магазинов с самого утра — аврал. Большинство покупателей не оригинальны, выбирают тюльпаны, мимозы или розы. Власти столицы сообщили, что в Москву специально к 8 Марта завезли 50 миллионов цветов.

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