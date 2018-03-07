«Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей

«Сбербанк» решил поздравить женщин с 8 Марта нестандартным образом. В крупных отделениях банка во всех регионах клиентки получали цветы из рук известных мужчин.
В Москве, например, среди прочих это были актеры Тимур Еремеев и Игорь Костолевский.
Кроме того, «Сбербанк» запустил онлайн-сервис «Поэзия подарков». Пользователю нужно выбрать женское имя или просто «родная» или «дорогая», и, как сказано в пресс-релизе, популярные мужчины прочитают персонализированное видеостихотворение.
Кроме того, «Сбербанк» запустил онлайн-сервис «Поэзия подарков». Пользователю нужно выбрать женское имя или просто «родная» или «дорогая», и, как сказано в пресс-релизе, популярные мужчины прочитают персонализированное видеостихотворение.
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