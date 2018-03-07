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    «Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей. женщины, подарки, Сбербанк, торжества и праздники, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей

    «Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей

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    «Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей

    «Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей

    «Сбербанк» поздравил клиенток с 8 Марта с помощью знаменитостей

      «Сбербанк» решил поздравить женщин с 8 Марта нестандартным образом. В крупных отделениях банка во всех регионах клиентки получали цветы из рук известных мужчин.

      В Москве, например, среди прочих это были актеры Тимур Еремеев и Игорь Костолевский.

      Кроме того, «Сбербанк» запустил онлайн-сервис «Поэзия подарков». Пользователю нужно выбрать женское имя или просто «родная» или «дорогая», и, как сказано в пресс-релизе, популярные мужчины прочитают персонализированное видеостихотворение.

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