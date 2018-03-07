Экс-сенатор Дерев арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сенатора от
Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.
Артур Карпов, судья: «Избрать в отношении Дерева меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, а именно — до 6 мая».
Таким образом, ходатайство следствия об аресте было удовлетворено, передает ТАСС.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Вячеслав Дерев задержан по подозрению в необоснованном возврате НДС подконтрольной ему фирмой. Позже стало известно, что СКР предъявил бывшему чиновнику обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Вячеслав Дерев являлся членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии в период с 2011-го по 2016 год. До этого он возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“» и был депутатом Народного собрания КЧР.
Таким образом, ходатайство следствия об аресте было удовлетворено, передает ТАСС.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Вячеслав Дерев задержан по подозрению в необоснованном возврате НДС подконтрольной ему фирмой. Позже стало известно, что СКР предъявил бывшему чиновнику обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Вячеслав Дерев являлся членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии в период с 2011-го по 2016 год. До этого он возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“» и был депутатом Народного собрания КЧР.
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