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    Экс-сенатор Дерев арестован на два месяца

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    Экс-сенатор Дерев арестован на два месяца

    <nobr>Экс-сенатор</nobr> Дерев арестован на два месяца

    Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

    Артур Карпов, судья: «Избрать в отношении Дерева меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, а именно — до 6 мая».

    Таким образом, ходатайство следствия об аресте было удовлетворено, передает ТАСС.

    Сегодня в СМИ появилась информация, что Вячеслав Дерев задержан по подозрению в необоснованном возврате НДС подконтрольной ему фирмой. Позже стало известно, что СКР предъявил бывшему чиновнику обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    Вячеслав Дерев являлся членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии в период с 2011-го по 2016 год. До этого он возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“» и был депутатом Народного собрания КЧР.

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