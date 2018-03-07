Coca-Cola впервые в истории начнет производить алкогольные напитки

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Coca-Cola впервые в своей 130-летней истории собралась выпускать алкогольный напиток.
По информации Financial Times, Coca-Cola пошла на такой шаг, поглядывая на японский рынок.
Там в последние годы стали набирать популярность так называемые тю-хай — это слабоалкогольные напитки с сотнями фруктовых вкусов. По некоторым подсчетам, последние 5 лет их продажи ежегодно прибавляют до 25%.
Там в последние годы стали набирать популярность так называемые тю-хай — это слабоалкогольные напитки с сотнями фруктовых вкусов. По некоторым подсчетам, последние 5 лет их продажи ежегодно прибавляют до 25%.
Coca-Cola to launch alcoholic drink in Japan https://t.co/Klgit4NPYq— Financial Times (@FT) March 7, 2018
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