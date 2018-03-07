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    Coca-Cola впервые в истории начнет производить алкогольные напитки. Coca-Cola, алкоголь, напитки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВCoca-Cola впервые в истории начнет производить алкогольные напитки

    Coca-Cola впервые в истории начнет производить алкогольные напитки

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    <nobr>Coca-Cola</nobr> впервые в истории начнет производить алкогольные напитки

    Coca-Cola впервые в истории начнет производить алкогольные напитки

    <nobr>Coca-Cola</nobr> впервые в истории начнет производить алкогольные напитки

      Компания Coca-Cola впервые в своей 130-летней истории собралась выпускать алкогольный напиток.

      По информации Financial Times, Coca-Cola пошла на такой шаг, поглядывая на японский рынок.

      Там в последние годы стали набирать популярность так называемые тю-хай — это слабоалкогольные напитки с сотнями фруктовых вкусов. По некоторым подсчетам, последние 5 лет их продажи ежегодно прибавляют до 25%.

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