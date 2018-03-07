Президенты, военачальники и пилоты в юбках: понятие «не женское дело» уходит в прошлое

Тема женщин и их прав — в числе самых обсуждаемых не только в Голливуде, где возникли сразу два новых движения Me Too и Time’s Up. Этот вопрос поднимался и на всех крупнейших международных встречах, а форумом в Давосе в этом году впервые руководили исключительно женщины.
Делу Клары Цеткин и Розы Люксембург уже больше 100 лет, и оно проживет еще как минимум столько же. Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума, на преодоление гендерного неравенства уйдет еще целый век.
Есть правда и хорошая новость — число женщин на руководящих постах постепенно растет, причем лидером в этой сфере стала Россия: у нас среди управленцев 40% женщин, что вдвое выше среднемирового уровня.
Но вот во власти цифры не такие высокие: в Госдуме женщин всего 15%, в Совете Федерации — 18%, а в правительстве — всего три министра. Эту статистику на днях привела Валентина Матвиенко. По ее словам, «хотя слово „власть“ женского рода, лицо у нее мужское, и преодолевается этот архетип медленно».
Сейчас в мире два десятка женщин — глав государств и правительств. Больше всего их в Европе. Одна из самых ярких женщин-лидеров — Ангела Меркель — стала первым обладателем международной награды «За гендерное равенство». Денежную часть премии — 150 тысяч евро — она направила в Нигерию, в благотворительный фонд, который защищает женщин и девочек, ставших жертвами домашнего насилия.
В США попытки избрать женщину на высший пост пока успехом не увенчались, но эту идею там продолжают активно продвигать. Сначала там активно агитировали побороться за Белый дом Мишель Обаму, потом переключились на Опру Уинфри, но она решение пока так и не приняла. А сегодня стало известно еще об одной звезде, которая решила пойти в политику. Актриса Синтия Никсон из «Секса в большом городе» решила баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.
Активнее всего — по крайней мере, на словах — за гендерное равенство сейчас борется Голливуд. Там вовсю заговорили о дискриминации женщин в кино, в том числе о разнице в зарплатах. Апофеозом стала речь обладательницы премии «Оскар» Фрэнсис Макдорманд, за которую критики предложили вручить ей отдельную премию.
Фрэнсис Макдорманд: «Я оставлю вам после себя два слова на этот вечер, дамы и господа: райдер инклюзивности».
Понятие «инклюзивный райдер» тут же вышло в топ запросов Google. Идея в том, чтобы самые высокооплачиваемые актеры соглашались на съемки, только если к участию в фильме будут приглашать представителей разного рода меньшинств, а количество женщин и мужчин на экране будет равным. Многим эта идея, правда, показалась сомнительной, поскольку такое принудительное разнообразие может навредить качеству фильмов.
Что касается жизни настоящей, то в ней фраза «это не женское дело» скоро уйдет в прошлое, потому что таких дел просто не останется. В Японии на днях женщину впервые назначили командующей группой боевых кораблей: теперь у 44-летней Рюко Азума 1000 подчиненных, из которых 970 — мужчины.
А у российских девушек появилась возможность стать пилотами боевых самолетов: в этом году Краснодарское высшее военное авиаучилище имени Серова впервые набрало 16 курсанток, которым пришлось наравне с юношами проходить тяжелейший отбор.
Гендерные барьеры рушатся и в одной из самых консервативных стран. Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить автомобиль, учиться на гражданских пилотов, участвовать в соревнованиях, служить в армии и открывать бизнес без согласия отца и супруга.
А авиакомпания Emirates осуществила рейс, экипаж которого состоял исключительно из женщин — 75 представительниц 25 национальностей отвечали за все — от пилотирования до грузовых операций. Не зря рейс назвали Superwomen Flight.
О том, что можно достичь каких угодно высот, кем бы ты ни родился, наглядно продемонстрировала компания, которую когда-то давно обвиняли в навязывании стандартов. Накануне 8 Марта вышла новая линейка кукол Барби, посвященная «ролевым моделям» для девочек — выдающимся спортсменкам, режиссерам, художникам, балеринам, предпринимателям, ученым из разных стран, из прошлого и настоящего. Главный слоган компании: «Представить, что ты можешь кем-то стать, — это только начало. Увидеть это — вот главное».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
Есть правда и хорошая новость — число женщин на руководящих постах постепенно растет, причем лидером в этой сфере стала Россия: у нас среди управленцев 40% женщин, что вдвое выше среднемирового уровня.
Но вот во власти цифры не такие высокие: в Госдуме женщин всего 15%, в Совете Федерации — 18%, а в правительстве — всего три министра. Эту статистику на днях привела Валентина Матвиенко. По ее словам, «хотя слово „власть“ женского рода, лицо у нее мужское, и преодолевается этот архетип медленно».
Сейчас в мире два десятка женщин — глав государств и правительств. Больше всего их в Европе. Одна из самых ярких женщин-лидеров — Ангела Меркель — стала первым обладателем международной награды «За гендерное равенство». Денежную часть премии — 150 тысяч евро — она направила в Нигерию, в благотворительный фонд, который защищает женщин и девочек, ставших жертвами домашнего насилия.
В США попытки избрать женщину на высший пост пока успехом не увенчались, но эту идею там продолжают активно продвигать. Сначала там активно агитировали побороться за Белый дом Мишель Обаму, потом переключились на Опру Уинфри, но она решение пока так и не приняла. А сегодня стало известно еще об одной звезде, которая решила пойти в политику. Актриса Синтия Никсон из «Секса в большом городе» решила баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.
Активнее всего — по крайней мере, на словах — за гендерное равенство сейчас борется Голливуд. Там вовсю заговорили о дискриминации женщин в кино, в том числе о разнице в зарплатах. Апофеозом стала речь обладательницы премии «Оскар» Фрэнсис Макдорманд, за которую критики предложили вручить ей отдельную премию.
Фрэнсис Макдорманд: «Я оставлю вам после себя два слова на этот вечер, дамы и господа: райдер инклюзивности».
Понятие «инклюзивный райдер» тут же вышло в топ запросов Google. Идея в том, чтобы самые высокооплачиваемые актеры соглашались на съемки, только если к участию в фильме будут приглашать представителей разного рода меньшинств, а количество женщин и мужчин на экране будет равным. Многим эта идея, правда, показалась сомнительной, поскольку такое принудительное разнообразие может навредить качеству фильмов.
Что касается жизни настоящей, то в ней фраза «это не женское дело» скоро уйдет в прошлое, потому что таких дел просто не останется. В Японии на днях женщину впервые назначили командующей группой боевых кораблей: теперь у 44-летней Рюко Азума 1000 подчиненных, из которых 970 — мужчины.
А у российских девушек появилась возможность стать пилотами боевых самолетов: в этом году Краснодарское высшее военное авиаучилище имени Серова впервые набрало 16 курсанток, которым пришлось наравне с юношами проходить тяжелейший отбор.
Гендерные барьеры рушатся и в одной из самых консервативных стран. Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить автомобиль, учиться на гражданских пилотов, участвовать в соревнованиях, служить в армии и открывать бизнес без согласия отца и супруга.
А авиакомпания Emirates осуществила рейс, экипаж которого состоял исключительно из женщин — 75 представительниц 25 национальностей отвечали за все — от пилотирования до грузовых операций. Не зря рейс назвали Superwomen Flight.
О том, что можно достичь каких угодно высот, кем бы ты ни родился, наглядно продемонстрировала компания, которую когда-то давно обвиняли в навязывании стандартов. Накануне 8 Марта вышла новая линейка кукол Барби, посвященная «ролевым моделям» для девочек — выдающимся спортсменкам, режиссерам, художникам, балеринам, предпринимателям, ученым из разных стран, из прошлого и настоящего. Главный слоган компании: «Представить, что ты можешь кем-то стать, — это только начало. Увидеть это — вот главное».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Марины Казанцевой.
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