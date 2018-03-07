Пореченков и Михайлов поздравили женщин с 8 Марта в штабе Путина

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В федеральном предвыборном штабе Владимира Путина в Москве сегодня царило праздничное настроение. Там поздравляли с наступающим 8 Марта женскую половину команды штаба. Поздравить девушек приехали доверенные лица кандидата, в том числе певец Стас Михайлов и актер Михаил Пореченков.Кандидат от «Партии Роста» Борис Титов сегодня тоже поздравлял женщин — тех, что добились успеха. Сначала — предпринимательницу из Парижа, которая выращивает в России старинные сорта французских роз. Титов купил у нее несколько букетов и отправился на деловой завтрак — уже с российскими бизнес-леди.К 8 Марта сегодня готовился и кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Причем подарки он решил купить в магазине, где представлены работы мастеров с особенностями развития. Явлинский приобрел несколько изделий.Выдвиженец от ЛДПР Владимир Жириновский пообщался с наблюдателями из Европы, представляющими ОБСЕ. Общение прошло в стенах Госдумы — за круглым столом.А кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин встретился с представителями миссии наблюдателей из стран СНГ. Сурайкин, в частности, рассказал об интенсивности кампании. По его словам, после целого дня сегодняшних дебатов ночью он отправляется в региональную поездку.Единственная женщина-кандидат в президенты Ксения Собчак сегодняшний день провела в Иркутске. Там она встретилась с избирателями. Мероприятие вызвало большой интерес, особенно среди студенток. Зал кинотеатра «Чайка» с трудом вместил всех желающих.Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сегодня тоже совершил региональную поездку. Он приехал во Владимир. Там претендент на президентский пост посетил Юридический институт имени Сперанского. Бабурин прочитал лекцию студентам.