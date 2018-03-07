В Совфеде предупредили о провокациях в день выборов президента

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам сенатора, за границей есть политические силы, которые хотят поставить под сомнение результаты голосования. И уже сейчас в этом направлении предпринимаются определенные шаги., глава комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета: «Кому выгодна низкая явка? Вашингтону. Почему? Понимают: выборы им не остановить, наш народ поддержит единственного достойного человека на это место. Они это все хорошо понимают, но попытаются у себя признать эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз — это будут делать. Это будут делать. Попытаться спровоцировать какие-то акции, хулиганские даже будут делать, попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать».