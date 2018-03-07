В Совфеде предупредили о провокациях в день выборов президента

В день выборов, 18 марта, возможны разного рода провокации, в том числе кибератаки на платформы Центризбиркома и хулиганские акции. Об этом сегодня предупредил глава временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов.
По словам сенатора, за границей есть политические силы, которые хотят поставить под сомнение результаты голосования. И уже сейчас в этом направлении предпринимаются определенные шаги.
Андрей Климов, глава комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета: «Кому выгодна низкая явка? Вашингтону. Почему? Понимают: выборы им не остановить, наш народ поддержит единственного достойного человека на это место. Они это все хорошо понимают, но попытаются у себя признать эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз — это будут делать. Это будут делать. Попытаться спровоцировать какие-то акции, хулиганские даже будут делать, попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать».
Андрей Климов, глава комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета: «Кому выгодна низкая явка? Вашингтону. Почему? Понимают: выборы им не остановить, наш народ поддержит единственного достойного человека на это место. Они это все хорошо понимают, но попытаются у себя признать эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз — это будут делать. Это будут делать. Попытаться спровоцировать какие-то акции, хулиганские даже будут делать, попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать».
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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