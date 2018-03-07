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    На льду Фонтанки появилась открытка к 8 Марта. Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа льду Фонтанки появилась открытка к 8 Марта

    На льду Фонтанки появилась открытка к 8 Марта

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    На льду Фонтанки появилась открытка к 8 Марта

    На льду Фонтанки появилась открытка к 8 Марта

      Неизвестный петербургский художник решил поздравить с Международным женским днем самым необычным образом.

      Удивительная открытка появилась сегодня на набережной реки Фонтанки. Прямо на снегу неизвестный художник нарисовал цифру 8 и украсил ее воздушным шариком и цветком.

      Учитывая солнечную погоду, такое поздравление многим петербурженкам пришлось по душе. Прохожие и не только женщины уже делают с открыткой селфи. Хотя наиболее эффектно она выглядит, если посмотреть на нее сверху.

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