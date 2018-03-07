На льду Фонтанки появилась открытка к 8 Марта

Неизвестный петербургский художник решил поздравить с Международным женским днем самым необычным образом.

Удивительная открытка появилась сегодня на набережной реки Фонтанки. Прямо на снегу неизвестный художник нарисовал цифру 8 и украсил ее воздушным шариком и цветком.



Учитывая солнечную погоду, такое поздравление многим петербурженкам пришлось по душе. Прохожие и не только женщины уже делают с открыткой селфи. Хотя наиболее эффектно она выглядит, если посмотреть на нее сверху.