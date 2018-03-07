В градостроительном НИИ планируют изменить защитную зону Пулковской обсерватории

Сегодня директор проектного института НИПИГрад Юрий Кириенков рассказал, почему они решили изменить границы защитной зоны Главной астрономической обсерватории РАН.

В Сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что функции исторического научного учреждения скоро изменятся, а вслед за этим и границы парковой зоны.



Однако руководитель института заверил журналистов, что это лишь черновики. И разработка концепции по развитию территории Пулковской обсерватории пока лично их инициатива. Никакого задания им не давало ни само астрономическое заведение, ни Российская академия наук, ни ФАНО.



Просто в сентябре прошлого года, как утверждает директор исследовательского института, на Петербург упал космический объект. Поэтому проектировщики решили взять небесную безопасность в свои руки. Юрий Кириенков рассказал, на сколько надо сократить защитную зону, чтобы всем было хорошо.



Юрий Кириенков, генеральный директор НИПИГрад: «Мы считаем, что защитная зона необходима, но она должна быть откорректирована на предмет сегодняшних проблем застройщика, сегодняшних проблем людей, которые купили жилье и которые являются дольщиками в этих проектах. Я имею в виду жилой комплекс „Планетоград“. Я считаю, что она может быть откорректирована в полукилометровую либо километровую зону. Чтобы свое влияние не оказывал аэропорт, зона должна остаться эллипсовидной трехкилометровой».



Свое видение работы Пулковской обсерватории и ее территориальных границ проектный институт уже направил директору учреждения Назару Ихсанову и в РАН. На следующей неделе Юрий Кириенков планирует встретиться с градозащитниками, чтобы выслушать их мнение.