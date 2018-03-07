Эксперты назвали «Лужники» лучшей футбольной ареной мира

Эксперты назвали московские «Лужники» лучшим стадионом мира в 2017 году.
Как сообщает сайт stadiumdb.com, на втором месте оказалась U Arena, расположенная в Нантере (Франция). Третье место занял Mercedes-Benz Stadium в американской Атланте, который является домашним стадионом команд Atlanta Falcons (американский футбол) и Atlanta United (футбол).
При оценке стадионов эксперты руководствовались тремя критериями: архитектурная ценность, функциональность и инновации.
«Стадион Санкт-Петербург» также оказался в десятке лучших.
Ранее сообщалось, что за звание лучшего стадиона планеты конкурируют 26 сооружений из разных стран мира.
В ноябре прошлого года «Лужники» открылись после реконструкции: первый игрой на стадионе стала встреча между сборными России и Аргентины.
Вместимость столичного стадиона — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут семь игр ЧМ-2018, в частности, на стадионе пройдут матч открытия и финал.
При оценке стадионов эксперты руководствовались тремя критериями: архитектурная ценность, функциональность и инновации.
«Стадион Санкт-Петербург» также оказался в десятке лучших.
Ранее сообщалось, что за звание лучшего стадиона планеты конкурируют 26 сооружений из разных стран мира.
В ноябре прошлого года «Лужники» открылись после реконструкции: первый игрой на стадионе стала встреча между сборными России и Аргентины.
Вместимость столичного стадиона — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут семь игр ЧМ-2018, в частности, на стадионе пройдут матч открытия и финал.
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