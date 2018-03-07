Депутат петербургского ЗакСа предложил сделать взносы за капремонт справедливее

Инициатива Бориса Вишневского предполагает финансирование капремонта из бюджета, если до приватизации в доме не проходил такой ремонт. Предложение не нашло понимания у парламентского большинства.

Петербургский парламент сегодня работал в ускоренном режиме. И хотя в повестке дня было десять вопросов, накануне 8 Марта успели рассмотреть их практически в течение часа.



Лишь поправка Бориса Вишневского в городской закон о капитальном ремонте немного накалила страсти. По его мнению, отмена закона об обязательном капремонте за счет бюджета была ошибкой. Потому что при нынешнем размере взноса жителей на ремонт им придется ждать его минимум 30 лет. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь горожан, Борис Вишневский предлагает освободить их от несправедливых выплат.



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания: «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где капитальный ремонт не был произведен до приватизации первого жилого помещения, должен проводиться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. И до тех пор, пока этот ремонт не проведен, собственники помещений освобождаются от уплаты взносов за капремонт».



Однако за эту поправку проголосовало всего 10 депутатов. Учитывая, что во время обсуждения коллегу из фракции «Яблоко» поддержали коммунисты и эсеры, можно предположить, что «единороссы» голосовать отказались.