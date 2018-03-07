Семья петербургского музыканта мерзнет из-за несговорчивой хозяйки

Почти на полгода без газа остался петербургский композитор Виктор Плешак. Его соседка снизу не пускает мастеров, чтобы те провели через квартиру газовую трубу.

Автор сотен музыкальных сочинений, среди которых неофициальный гимн Петербургу, вот уже как несколько месяцев лишен возможности привычным способом разогревать руки перед тем, как садиться за инструмент.



Горячей воды стабильно в квартире композитора на Гороховой улице нет с сентября, когда в доме приступили к плановой замене газопровода. Централизованного водоснабжения нет. Препятствий не ожидалось. Но на пути голубого топлива на последний этаж неожиданно встали жильцы двух квартир.



В одной из квартир потом всё-таки решили не усложнять жизнь соседям и разрешили протянуть новую транзитную трубу, не доводя до судебных разбирательств. А вот Татьяна Цветкова, проживающая непосредственно под Плешаками, успешно держит оборону. Договориться с хозяйкой пытались сами жители, коммунальщики, чиновники, газовщики.



Службы пытались обойти неприступную квартиру, проложив сети другим образом. Но старый фонд исключил такую техническую возможность. Когда незамененным остался только участок одной квартиры, газ включили. Но при испытаниях началась утечка. Пришлось ставить заглушку.



Семья Плешак ждет теперь увеличенного счета за электроэнергию. Существенно возрастет потребления и из-за бойлера, который установили музыкантам на время газовой изоляции.



Из-за неразберихи с соседями и юридическими недочетами в первом иске на доступ в неприступную квартиру, жилищно-коммунальные управленцы упустили возможность завершить капремонт сетей оперативно. Но надеются, что суд примет во внимание безысходность и абсурдность ситуации.



Октябрьский районный суд принял повторный иск от управляющей организации, которая снова просит обеспечить доступ в квартиру. Если требования будут удовлетворены, в следующий раз работники газовой службы придут к несговорчивой хозяйке с судебными приставами. А они в случае очередного неповиновения могут вскрыть дверь и при помощи спецсредств.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина выслушала музыкальный крик о помощи от семьи композитора.