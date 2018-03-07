«Упыри»: Путин предложил ужесточить ответственность за склонение подростков к суициду

Экономическое развитие и другие острые вопросы были в центре внимания на встрече Владимира Путина с
женщинами-предпринимателями, которая прошла на булочно-кондитерском комбинате в Самаре.
Место для встречи хорошее, но опасное — соблазнов слишком много, заметил президент, начиная праздничный, но далеко не праздный разговор. Глава государства дал понять, что восхищен твердостью характеров бизнес-леди, приглашенных на эту встречу.
Дамы заметно волновались, но сдерживали себя и к сладостям на столах практически не притронулись. Кроме вопросов, связанных с предпринимательством, созданием конкурентной среды, налогами и сборами, собеседницы президента подняли острую и тревожную тему опасностей, которые подстерегают подростков в Интернете.
Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний Infowatch: «Вовлечение подростков в криминальное поведение. Несколько групп, в которых состоят более 1 млн подростков. Пропаганду убийства одноклассников активно обсуждают 50 тыс. подростков в настоящий момент. Мы проанализировали: владельцев групп существенно меньше, чем самих групп. Это один человек, его видно в Сети, и он при этом очень часто является владельцем рекламных сетей».
Владимир Путин, президент РФ: «В конечном итоге все на деньги завязано. Как только находят этих упырей, вы бы видели, что это за люди, которые суицид среди детей продвигают. Пришли к одному забирать — чуть в штаны не наложил. Неудобно, камера работает, а то я бы сказал… Поэтому ответственность, конечно, нужно ужесточать. Безусловно. И работа должна быть комплексной».
Возвращаясь к деловому разговору, президент призвал производить продукцию мирового качества, потому что импортозамещение — явление все-таки временное.
Владимир Путин: «Мы не производили, допустим, морских двигателей в России, в РСФСР в свое время. Но начали сейчас производить. Мы не производили двигатели вертолетов. Вообще. В РСФСР не производилось вертолетных двигателей. Но сейчас мы открыли два завода».
Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства проводил без обеда. О запуске проекта ранней профориентации «Билет в будущее» Путин объявил в послании Федеральному собранию. Сегодня обсуждали детали. Президент сообщил, что государство выделит на проект миллиард рублей.
На заседании подвели итоги шести лет работы агентства, созданного по инициативе президента. Обсудили механизмы поддержки технологических стартапов. Меры по поддержке пожилых людей и план по развитию наставничества.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Дамы заметно волновались, но сдерживали себя и к сладостям на столах практически не притронулись. Кроме вопросов, связанных с предпринимательством, созданием конкурентной среды, налогами и сборами, собеседницы президента подняли острую и тревожную тему опасностей, которые подстерегают подростков в Интернете.
Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний Infowatch: «Вовлечение подростков в криминальное поведение. Несколько групп, в которых состоят более 1 млн подростков. Пропаганду убийства одноклассников активно обсуждают 50 тыс. подростков в настоящий момент. Мы проанализировали: владельцев групп существенно меньше, чем самих групп. Это один человек, его видно в Сети, и он при этом очень часто является владельцем рекламных сетей».
Владимир Путин, президент РФ: «В конечном итоге все на деньги завязано. Как только находят этих упырей, вы бы видели, что это за люди, которые суицид среди детей продвигают. Пришли к одному забирать — чуть в штаны не наложил. Неудобно, камера работает, а то я бы сказал… Поэтому ответственность, конечно, нужно ужесточать. Безусловно. И работа должна быть комплексной».
Возвращаясь к деловому разговору, президент призвал производить продукцию мирового качества, потому что импортозамещение — явление все-таки временное.
Владимир Путин: «Мы не производили, допустим, морских двигателей в России, в РСФСР в свое время. Но начали сейчас производить. Мы не производили двигатели вертолетов. Вообще. В РСФСР не производилось вертолетных двигателей. Но сейчас мы открыли два завода».
Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства проводил без обеда. О запуске проекта ранней профориентации «Билет в будущее» Путин объявил в послании Федеральному собранию. Сегодня обсуждали детали. Президент сообщил, что государство выделит на проект миллиард рублей.
На заседании подвели итоги шести лет работы агентства, созданного по инициативе президента. Обсудили механизмы поддержки технологических стартапов. Меры по поддержке пожилых людей и план по развитию наставничества.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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