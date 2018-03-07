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    Два человека срочно госпитализированы в Солсбери, где был отравлен Скрипаль

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    Два человека срочно госпитализированы в Солсбери, где был отравлен Скрипаль

    Два человека срочно госпитализированы в Солсбери, где был отравлен Скрипаль

    В британском Солсбери произошел новый инцидент с экстренной госпитализацией. Двух женщин увезли на скорой с той же улицы, где несколько дней назад перед отравлением обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

    Издание Salisbury Journal сообщает, что двух женщин срочно госпитализировали с Кастл-стрит. Вызов поступил из здания по соседству с рестораном Zizzi, где, согласно данным расследования, обедал Скрипаль перед отравлением.

    На место прибыли несколько машин скорой помощи, пожарные и служба спасения. Улица, откуда госпитализировали женщин, перекрыта.

    Напомним, 5 марта полиция Солсбери сообщила, что два человека были отравлены токсичным веществом возле торгового центра в центре города. Позднее СМИ назвали их имена — это бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище на территории Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США, и его дочь Юлия. Их доставили в больницу в критическом состоянии.

    Между тем в посольстве РФ в Великобритании заявили, что Лондон не предоставил никакой информации о расследовании случившегося с экс-сотрудником ГРУ. Это обстоятельство вызывает беспокойство у российской стороны, особенно на фоне выступлений главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, передает РИА Новости.

    Инцидент со Скрипалем, как считают в посольстве, перешел в плоскость российско-британских отношений, причем при активной медийной поддержке. Линия, которой придерживаются британские власти, «свидетельствует о все большей непредсказуемости Лондона как международного партнера», поскольку политика Великобритании в отношении России непоследовательна и выглядит «плохо просчитанной».

    В МИД РФ также уже прокомментировали инцидент со Скрипалем. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что случившееся используют для нагнетания антироссийской кампании.

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