Москва встала в предпраздничных пробках

Накануне Международного женского дня серьезные пробки сковали движение на московских дорогах.
Портал «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на улицах столицы в 9 баллов. Не исключено, что в час пик заторы достигнут 10 баллов.
Основные заторы наблюдаются в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД. По данным специалистов, ситуация на дорогах улучшится после 20:00.
Ранее сообщалось, что в течение четырех дней — с 8 по 11 марта — стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной. Автомобилистов призвали соблюдать правила парковки и не мешать коммунальщикам убирать снег с московских дорог.
Основные заторы наблюдаются в центре, на Третьем транспортном кольце и МКАД. По данным специалистов, ситуация на дорогах улучшится после 20:00.
Ранее сообщалось, что в течение четырех дней — с 8 по 11 марта — стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной. Автомобилистов призвали соблюдать правила парковки и не мешать коммунальщикам убирать снег с московских дорог.
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